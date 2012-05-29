Resultat del Concurs de Micro-relats 'CAS TIC 2012'
Guanyadors i finalistes
Els microrelats guanyadors i finalistes del Cas TIC 2012 han estat els següents.
Guanyador de la categoria d’Educació Primària cicle superior.
El súper ordinador
Autor: Marc Bosch Galdeano
Nivell: 5è d’Educació Primària cicle superior
Centre educatiu: Col·legi Sant Miquel (Barcelona)
Professora responsable: Montse Coderch
Obres finalistes: Els supersordinadors (Antoni Sisó Farré ), Un món sense A (Adrià Cavero) i Les raons del cor (Laura Arribas). Alumnes del Col·legiSant Miquel (Barcelona).
Guanyador de la categoria d’Educació Secundària Obligatòria.
Sense cobertura
Autors: Deborah Ramírez, Fèlix Guijarro, Soraya Alcayada, Areli Fernández, Cristian Ruiz, Daniele Lenoir, Juan Salguero
Nivell: Grup de 2n d’ESO de Lectura
Centre educatiu: Institut Joan Miró (L’Hospitalet de Llobregat)
Professora responsable:Meritxell Monsonís
Obres finalistes: Canvi d’intel·ligència (Judit Parés de Tera) i Colors (Mireia Martínez Rubió), obres presentades pels alumnes del Institut Montgròs (Sant Pere de Ribes), i Diari d’un becari (Laia Fernández Villanueva), de la Princess Margaret School (Barcelona).
Guanyador de la categoria General.
Zzzzmmm
Autor: Esteve Martorell i Esteve
Obres finalistes: La importància de tenir un iPod (Marc Felipe) de l’IES Vicens Vives (Girona), El club de la rosa (Elisabet Bonany Solà) i La katana misteriosa (Jesús Martin Rivera).
El jurat del Cas TIC 2012 ha estat integrat per:
Jordi de Manuel, escriptor (President).
Irene Lapuente, física i fundadora de La Mandarina de Newton.
Pitu Martínez, mestre i especialista en TICs aplicades a l’educació.
Cinto Niqui, periodista i director del programa L’altra ràdio.
Versió radiofònica i procés de co-creació a internet
Totes les obres guanyadores i finalistes es publicaran al web de L’altra ràdio i al bloc de Co-Creating Cultures de La Mandarina de Newton. Les tres obres guanyadores es versionaran en format radiofònic i seran emeses dins d’una edició de L’altra ràdio del mes de juny de 2012. En aquest programa també s’inclourà la versió radiofònica del microrelat Guatzsap, escrit per al Cas TIC 2012 per en Jordi de Manuel. Aquest professor de ciències ha publicat contes,reculls de narracions i una desena de novel·les, sobretot de gènere negre i de ciència-ficció -Mans lliures (2009) La mort del corredor de fons (2012) o Orsai, biografia d'un felí (2012)- i ha estat distingit amb diversos guardons literaris: Premi Pere Calders, Premi Manuel de Pedrolo, Ictineu i El Lector de l’Odissea, entre d’altres.
La Mandarina de Newton farà diverses propostes de co-creació obertes de nanorelats a través de les xarxes socials a tots els internautes. Durant el mes de juny, cada setmana es proposarà la co-creació d’una nova història a partir de la primera frase dels tres relats guanyadors i del relat Guatzsap. La iniciativa anomenada “Continuarà…” proposarà als participants continuar la història encetada a partir d’aquesta primera frase afegint-ne de noves. Aquesta co-creació és durà a terme de forma paral·lela al bloc de Co-Creating Cultures, al Facebook de Co-Creating Cultures(http://co-creating-cultures.com) i al Twitter @cocreatingcult. El resultat seran nous “nanorelats” (relats més curts encara) inspirats pels inicis de les històries guanyadores i construïts a partir de la participació de diverses persones. Fer evolucionar la història paral·lelament a través de diferents plataformes ens donarà una varietat d’històries molt rica i interessant.
Centres educatius participants
Els centres educatius que han participat al Cas TIC 2012 han estat els següents.
Primària (cicle superior)
Col·legi Sant Miquel (Barcelona)
Escola Sant Josep de Calassanç (Terrassa)
CEIP Narcís Monturiol (Roses)
Escola 25 de Setembre (Rubí)
Escola Ull de Vent (La Bisbal del Penedès)
ESO
Institut Montgròs (Sant Pere de Ribes)
Col·legi Sant Miquel (Barcelona)
Institut Ramon Coll i Rodés (Lloret de Mar)
Princess Margaret School (Barcelona)
Institut Numància (Barcelona)
Institut Joan Miró (L’Hospitalet de Llobregat)
General (Batxillerat i adults)
IES Jaume Vicens Vives (Girona)
Institut Mediterrània (Masnou)