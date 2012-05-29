Grandes ciclos: Alexander Borodin

Recordamos al compositor ruso Alexander Borodin cuando se cumplen 125 años de su fallecimiento en San Petersburgo. Dedicamos la semana del 28 de mayo al 1 de junio en Grandes Ciclos a repasar las mejores obras de su breve catálogo musical.

Alexander Borodin

Borodin se dedicó a la ciencia y a la medicina como profesión principal, aunque a partir de 1862, y tras su encuentro con el compositor Mily Balakirev, entró a formar parte del conocido como Grupo de los 5 rusos. Entre sus mejores aportaciones musicales destacan el conjunto de obras de cámara de juventud, las tres sinfonías y la ópera El príncipe Igor. Escucharemos estas páginas y, además, recordaremos también a los otros integrantes del mencionado colectivo nacionalista ruso.