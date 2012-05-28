Recaredo Veredas en Juego de Espejos

El espacio de Radio Clásica Juego de espejos, presentado por Luis Suñén, contará este lunes a las 23.00 horas con la participación, como invitado, del escritor Recaredo Veredas.

Nacido en 1970, es Licenciado en Derecho con Master en Edición por la Universidad de Salamanca. Recaredo Veredas ha escrito artículos y reseñas en el periódico ABC y las revistas, Qué leer, Quimera o El crítico. Ha sido profesor de relato breve y creación literaria en la Escuela de Letras.