La novia del fantasma, de Dvorak, desde Praga
- Radio Clásica transmite esta Cantata con la Orquesta Philarmonia y Coro Filarmónico de Praga
- Tomas Netopil dirige este concierto de la temporada de Euroradio
Dentro de los Conciertos a la Carta de la Temporada de Euroradio, Radio Clásica conectará este lunes a las 20.00 horas con el Castillo de Praga, para transmitir el concierto a cargo de la Orquesta Philarmonia y el Coro Filarmónico de Praga, bajo la dirección musical de Tomas Netopil.
La soprano Maria Porubcinova y el tenor Ladislav Elgr, encabezan el elenco protagonista de La novia del Fantasma, de Dvorak.
La novia del fantasma
Escrita entre mayo y noviembre de 1884, esta Cantata comenzó a gestarse a raíz de la idea de componer un oratorio de carácter nacional basado en un episodio de la Historia checa. Sin embargo, antes de llegar a materializarla, Dvorak se dejó seducir por otro relato distinto, La Novia del Fantasma, de la colección de canciones populares: Flores salvajes, de Karel Jaromir Erben, enmarcada en la literatura europea del siglo XVIII. Aunque la premiere de esta obra estaba prevista en el Festival de Birmingham, la primera representación tuvo lugar en la región de Bohemia, el 28 de marzo de 1885.