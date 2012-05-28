La novia del fantasma, de Dvorak, desde Praga

Dentro de los Conciertos a la Carta de la Temporada de Euroradio, Radio Clásica conectará este lunes a las 20.00 horas con el Castillo de Praga, para transmitir el concierto a cargo de la Orquesta Philarmonia y el Coro Filarmónico de Praga, bajo la dirección musical de Tomas Netopil.

La soprano Maria Porubcinova y el tenor Ladislav Elgr, encabezan el elenco protagonista de La novia del Fantasma, de Dvorak.