Norah Jones se confiesa en 'Toma uno' de Radio 3

Es una mujer camaleónica e imprevisible. Se llama Norah Jones y acaba de hacer unas declaraciones tras la publicación de su nuevo álbum, Little Broken Hearts, en el que ha ampliado horizontes y ha variado buena parte de sus formas.

La vocalista y pianista neoyorquina ha realizado unas declaraciones sobre su presente más cercano, siendo Radio 3 la única radio española que puede emitirlas. Este sábado, 26 de Mayo, Toma Uno (a partir de las 13.00 horas) le dedica todo su tiempo.

Norah Jones habla sobre su colaboración con Brian Burton, bien conocido como Danger Mouse, que ha dado origen a este nuevo proyecto conjunto en el estudio y la elaboración de un nuevo sonido que no estaba presente en sus anteriores grabaciones.

Además, comenta su visión personal de las relaciones, la preparación de su nueva gira, que la traerá a España el próximo mes de Septiembre, y todas las nuevas sensaciones que ha experimentado con esta reinvención musical.

Hace una década, Norah Jones se presentaba con un disco de debut que arrasó en medio mundo, consiguiendo hasta cinco premios Grammy. Hoy sigue siendo una de las referencias de la música sin límites estilísticos o generacionales.