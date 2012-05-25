The Smashing Pumpkins arrasan en Madrid con su repertorio de éxitos de los noventa

Le dolían las manos, había cumplido con las dos horas de concierto o simplemente tenía ganas de irse. Billy Corgan, 45 años, hombre de dimensiones inabarcables, no sabía cómo abandonar una Sala Arena que pedía más al artista que daba por terminados los bises. The Smashing Pumpkins han desatado al público madrileño en una noche con muchos de los éxitos de la banda, que ha ofrecido un directo incontestable.

Es cierto que se echa de menos a D'Arcy. También es cierto que lleva más de una década alejada del grupo. Tampoco están Iha ni Chamberlain. Ni siquiera los salvajes rizos de la Melissa Aur Der Maur que les acompañó en la gira de Machina. A primera vista, los nuevos compañeros de Corgan no tienen el carisma que se espera de The Smashing Pumpkins. Sin embargo, la calidad es absoluta.

Catarata de hits Empieza el concierto sorpresa igual que termina: con un tema que suena más a Sabbath que a Corgan y que interpreta el batería. El líder de la banda que quizá más éxitos rock facturó en la década de los 90 se aparta a un lado al principio de un recital en el que se colaron seguidas “Zero”, “Bullet with butterfly wings” y “Today”. Con el público a sus pies, es hora de testear las nuevas canciones de Oceania (que publicarán en junio) y adornarlas con los infinitos solos de guitarra de un Billy que todavía hoy disfruta como un niño con “Ava Adore”, “The everlasting gaze” y una de las joyas de la corona, “Tonight, tonight”.