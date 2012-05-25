Radio 3 celebra 20 años de 'Échate un cantecito', la gran obra de Kiko Veneno

Olvídense eso de que 20 años no son nada: 20 años han sido mucho. Para empezar, el tiempo que puede presumir Kiko Veneno de poder dedicarse exclusivamente a la música (cosa que hoy es un milagro). Un todo o nada en el que desplumó a la caja de la vida. Fue un punto y aparte de su carrera. Y así pudo continuar su historia musical.

Echate un cantecito es, sin duda alguna, una de las obras mayúsculas de la música española. La creatividad desbordada de aquel Kiko Veneno se encauzó gracias al mejor corrector que podía encontrar: Santiago Auserón, que, ávido por poder encontrar un disco paradigmático de la cultura española, azuzó el fuego de la creación de Kiko. Le metió veneno a Veneno.

Hoy, Echate un cantecito sigue vivo: "En un mercerdes blanco", "Echo de menos", "Joselito", son tonadas populares, que relucen en el cancionero español como el momento en que uno de sus más insignes compositores dio en el centro de su coordenada espacio-temporal. Era su sitio y su momento. Y Kiko no desaprovechó la oportunidad.

20 años después, Kiko Veneno recupera más relajado su legado, sabedor de poseer crédito suficiente. Así que, cuando escuches a Kiko Veneno en directo desde Radio 3, podrás sentir que hasta el propio creador celebrará la vida de esas canciones que caminan solas. Como si fueran personajes animados.