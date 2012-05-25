Neeme Jaervi en el podio de la ONE con Lars Vogt al piano
- Dirige el veterano maestro estonio, Neeme Jaervi
- El virtuoso alemán Lars Vogt, al piano
- Beethoven: Concierto para piano y orquesta núm. 3, en do menor, opus 37
- Dvorak: Obertura Carnaval y la Sinfonía núm. 8 en Sol Mayor
- Cita de lujo en la temporada de la Orquesta Nacional de España
- Transmisión de la ONE en Radio Clásica
La Orquesta Nacional de España recibe este fin de semana a dos grandes figuras del panorama internacional.
El veterano maestro Neeme Jaervi dirige desde el podio al virtuoso Lars Vogt para interpretar el Concierto para piano y orquesta núm. 3, en Do Menor, Op. 35, de Beethoven. El programa se inaugura con la Obertura Carnaval, de Dvorak y culmina con la Octava Sinfonía en Sol Mayor, Op. 88 del autor checo.
Este domingo, Radio Clásica conectará en directo con el Auditorio Nacional de Música de Madrid para transmitir en directo este concierto de abono, a partir de las 11:00 horas.
Neeme Jaervi, una batuta decana
Hablar de Neeme Jaervi supone referirse al patriarca de una larga dinastía musical. Nacido en junio de 1937, el director estonio es uno de los maestro más respetado de las últimas décadas. Dirige habitualmente las orquestas más relevantes del mundo y en su haber cuenta con más de 450 grabaciones discográficas.
Durante su larga y exitosa carrera, ha sido titular de numerosas orquestas. Actualmente está al frente de la Orquesta de la Residencia de La Haya, es director artístico la Orquesta Sinfónica Nacional de Estonia y director laureado y asesor artístico de la Orquesta Sinfónica de New Jersey. Fue director artístico de la Orquesta de la Suisse Romande desde enero de 2011 y será su titular en septiembre de 2012. Es también director emérito de la Orquesta Sinfónica de Detroit y de la Orquesta Sinfónica de Göteborg y director laureado de la Real Orquesta Nacional de Escocia.
Lars Vogt, el pianista discreto
El solista convocado por la Orquesta Nacional de España es uno de los pianistas más reconocidos de su generación. Nacido en Alemania, en la ciudad de Düren, en 1970, llamó por primera vez la atención del público al quedar en segundo lugar en el Concurso Internacional de piano de Leeds en 1990, y desde entonces ha realizado conciertos y recitales a través de toda Europa, Asia, Australia y Norte América.
'Reservado, concienzudo y discreto', así define el crítico musical Juan Manuel Viana a Lars Vogt. Durante la temporada 2003-2004 fue nombrado pianista ''en residencia'' de la Orquesta Filarmónica de Berlín. Sus grabaciones incluyen conciertos de Schumann y Grieg, los dos primeros conciertos de Beethoven con la City of Birmingham Symphony Orchestra y Simon Rattle, quien lo ha descrito como uno de los más extraordinarios músicos de cualquier edad con quien he tenido la fortuna de colaborar.