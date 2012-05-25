Neeme Jaervi en el podio de la ONE con Lars Vogt al piano

La Orquesta Nacional de España recibe este fin de semana a dos grandes figuras del panorama internacional.

El veterano maestro Neeme Jaervi dirige desde el podio al virtuoso Lars Vogt para interpretar el Concierto para piano y orquesta núm. 3, en Do Menor, Op. 35, de Beethoven. El programa se inaugura con la Obertura Carnaval, de Dvorak y culmina con la Octava Sinfonía en Sol Mayor, Op. 88 del autor checo.

Este domingo, Radio Clásica conectará en directo con el Auditorio Nacional de Música de Madrid para transmitir en directo este concierto de abono, a partir de las 11:00 horas.

Neeme Jaervi, una batuta decana Hablar de Neeme Jaervi supone referirse al patriarca de una larga dinastía musical. Nacido en junio de 1937, el director estonio es uno de los maestro más respetado de las últimas décadas. Dirige habitualmente las orquestas más relevantes del mundo y en su haber cuenta con más de 450 grabaciones discográficas. Durante su larga y exitosa carrera, ha sido titular de numerosas orquestas. Actualmente está al frente de la Orquesta de la Residencia de La Haya, es director artístico la Orquesta Sinfónica Nacional de Estonia y director laureado y asesor artístico de la Orquesta Sinfónica de New Jersey. Fue director artístico de la Orquesta de la Suisse Romande desde enero de 2011 y será su titular en septiembre de 2012. Es también director emérito de la Orquesta Sinfónica de Detroit y de la Orquesta Sinfónica de Göteborg y director laureado de la Real Orquesta Nacional de Escocia.