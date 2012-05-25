"Donna Summer, disco queen", una sesión especial Black Is Black en 'Como lo oyes'

Donna Summer murió en Florida el 17 de mayo de 2012 a los 63 años. Un par de jóvenes generaciones de los setenta y ochenta bailaron sus canciones. Y son más de las que podíamos recordar. Así que merece una hora dedicada.

Summer, nacida en Boston, Massachussets, vivió etapas bien diferentes en su carrera según pasaba de década a década. Su encuentro en Munich, Alemania, con el productor pasional Giorgio Moroder, le cambió su inercia hacia los géneros de rhythm and blues y de rock con los que había empezado.

Su carrera Llegó a Munich con la obra musical Hair en sustitución de la titular y se quedó para un par de obras más. Moroder la convirtió en la Reina de la Música Disco que ha pasado a la Historia. En los ochenta el productor Michael Omartian, que había catapultado al tejano Christopher Cross, redirigió su estilo con mayor presencia de guitarras duras y sintes de nueva generación.