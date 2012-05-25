"Donna Summer, disco queen", una sesión especial Black Is Black en 'Como lo oyes'
- Dedicamos una hora a la reina del disco, fallecida el 17 de mayo a los 63 años
- La escuchamos cantar con Barbra Streisand, en directo y haciendo versiones
Donna Summer murió en Florida el 17 de mayo de 2012 a los 63 años. Un par de jóvenes generaciones de los setenta y ochenta bailaron sus canciones. Y son más de las que podíamos recordar. Así que merece una hora dedicada.
Summer, nacida en Boston, Massachussets, vivió etapas bien diferentes en su carrera según pasaba de década a década. Su encuentro en Munich, Alemania, con el productor pasional Giorgio Moroder, le cambió su inercia hacia los géneros de rhythm and blues y de rock con los que había empezado.
Su carrera
Llegó a Munich con la obra musical Hair en sustitución de la titular y se quedó para un par de obras más. Moroder la convirtió en la Reina de la Música Disco que ha pasado a la Historia.
En los ochenta el productor Michael Omartian, que había catapultado al tejano Christopher Cross, redirigió su estilo con mayor presencia de guitarras duras y sintes de nueva generación.
Declive
Su declive comenzó con sus intentos de adaptar producciones ya contrastadas como éxitos en voces de Rick Astley o Kylie Minogue, como la de los ingleses Stock, Aitken y Waterman que en verdad emulaba y reciclaba el sonido Moroder.
En 1999, firmó con Sony Music y junto al canal musical VH1 se presentó un álbum en directo espectacular que repasó sus clásicos más un par de canciones nuevas. Fue su último baile universal.