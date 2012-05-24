Philippe Jaroussky en Gran auditorio

Gracias al programa de intercambio internacional de la UER, el espacio de Radio Clásica Gran auditorio emitirá este jueves a las 17.00 horas, el concierto celebrado el 15 de julio de 2011 en la Catedral de Meldorf, en Alemania.

El contratenor Philippe Jaroussky y el ensemble Artaserse interpretan un monográfico dedicado a Antonio Vivaldi.