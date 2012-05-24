Philippe Jaroussky en Gran auditorio
- Interpreta un monográfico dedicado a Vivaldi
- Interviene el ensemble Artaserse
Gracias al programa de intercambio internacional de la UER, el espacio de Radio Clásica Gran auditorio emitirá este jueves a las 17.00 horas, el concierto celebrado el 15 de julio de 2011 en la Catedral de Meldorf, en Alemania.
El contratenor Philippe Jaroussky y el ensemble Artaserse interpretan un monográfico dedicado a Antonio Vivaldi.
Philippe Jaorussky
Este joven contratenor francés se formó en el Conservatorio de Versalles, aunque desarrolló sus estudios de canto en París. Su voz se caracteriza por una técnica virtuosística, que le permite abordar un repertorio que abarca desde el oratorio a la ópera, con la interpretación de obras de autores como Scarlatti, Monteverdi, Vivaldi, Haendel o Caldara. En 2007 recibió el premio al mejor artista lírico francés.