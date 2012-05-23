Colin Carr en Gran auditorio

El espacio de Radio Clásica Gran auditorio emitirá este miércoles a las 17.00 horas el concierto celebrado en la Sala Mihail Jora de Bucarest el 2 de septiembre de 2011.

Nicolae Iliescu dirige a la Orquesta de Cámara Philarmonia y al violonchelista Colin Carr en un programa integrado por: el Concierto para cuerdas, de Rota; el Concierto para violonchelo número 1 en Do Mayor, de Haydn; y la Sinfonía de Cámara en do menor, de Shostakovich.