Colin Carr en Gran auditorio
- Interpreta el Concierto para violonchelo número 1 en Do Mayor, de Haydn
- Completan el programa páginas de Rota y Shostakovich
- Nicolae Iliescu dirige a la Orquesta de Cámara Philarmonia
El espacio de Radio Clásica Gran auditorio emitirá este miércoles a las 17.00 horas el concierto celebrado en la Sala Mihail Jora de Bucarest el 2 de septiembre de 2011.
Nicolae Iliescu dirige a la Orquesta de Cámara Philarmonia y al violonchelista Colin Carr en un programa integrado por: el Concierto para cuerdas, de Rota; el Concierto para violonchelo número 1 en Do Mayor, de Haydn; y la Sinfonía de Cámara en do menor, de Shostakovich.
Colin Carr
El violonchelista Colin Carr nació en Liverpool en 1957. Tras ganar el concurso internacional de Jóvenes Artistas con 21 años y obtener el segundo puesto en el Concurso internacional de violonchelo Rostropovich, Carr hizo despegar su carrera como intérprete centrándose, sobre todo en la música de cámara. Paralelamente desarrolla una intensa labor en el campo de la pedagogía puesto que imparte clases en la Royal Academy of Music y en el Conservatorio de Nueva Inglaterra en Boston.