El programa Vida Verda de Ràdio 4 RNE rep el premi Biocultura de Ràdio
Per vuitè any consecutiu la Fira, BioCultura ha fet lliurament dels Premis Periodístics BioCultura i els Premi a la millor botiga Bio i al millor producte Bio de l'any. Amb aquests guardons, BioCultura vol incentivar la difusió de les característiques intrínseques dels productes biològics, ja que és una tasca fonamental si volem que aquest tipus de productes, sans per al medi ambient, per al consumidor i per als propis agricultors, arribi cada vegada més a un major nombre de consumidors.
Amb els Premis Periodístics s'han premiat als periodistes o els programes que més hagin treballat en pro de l'alimentació biològica en premsa, televisió, ràdio i Internet. S'ha mostrat especial interès pels treballs més complets, els més originals i els que millor englobin la producció "bio" en una visió holística dels problemes més actuals. El premi Biocultura Ràdio 2012 ha estat pel programa Vida Verda que presenta i dirigeix Pilar Sampietro.
Els premis es van entregar al Pavelló 1 del Palau Sant Jordi de Barcelona, en un espai verd on el so i la llum van rebre l'energia generada per 9 bicicletes generadores i 540wp d'energia fotovoltaica. L'espai va comptar amb la col.laboració de ZERO C02 que s'encarregà de la sonorització de l'esdeveniment amb 2.000W de so. L'esforç dels voluntaris que van pedalar durant l'esdeveniment va servir perquè funcionessin els micros, el amplificadors i el so i així poder realitzar el lliurament de premis i les actuacions musicals posteriors.