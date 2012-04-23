Europa League en Radio Exterior

El jueves 26 Radio Exterior de España retransmite los partidos de vuelta de la semifinal de la Europa League.

Para que puedan recibirlo en su totalidad se prolonga la emisión para África Ecuatorial: frecuencia de 17.755 Khz.

También se prolongan las emisiones para América desde nuestros emisores en Costa Rica:

América del Norte: 17.850 Khz.

América Central: 9.765 Khz.

América del Sur: 11.815 Khz.