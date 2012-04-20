'Espacio en blanco' transita por los sueños lúcidos y desvela la vida secreta de las plantas

Esta semana os damos toda la información sobre las experiencias chamánicas y los sueños lúcidos. Otra posibilidad de visitar otro tiempo y otros espacios.

También descyubrimos un nuevo viaje por la España mágica a la búsqueda de lugares de poder con nuestro compañero Juan Ignacio Cuesta.

Y el domingo os desvelamos todos los misterios de unos seres vivos que han acompañado a la humanidad desde el inicio de nuestro tiempo. Junto a nuestro invitado, hablamos de la vida secreta de las plantas.

Además, os invitamos a escuchar los sonidos del espacio profundo.