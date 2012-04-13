El Anticristo y los españoles del Titanic, en 'Espacio en blanco'

El sábado 14 de abril, en compañía de nuestro primer invitado os desvelamos el auténtico rostro del Anticristo, que segun dicen ya mora entre nosotros.

Espacio en blanco Espacio en blanco - 14/04/12 rne audio

Además, México: tierra de enigmas. Un repaso por algunos de los misterios más apasionantes del país. El humanoide de Cantabria: datos desconocidos sobre una aparición fascinante.

El domingo 15, los españoles del Titanic. Con motivo del centenario del hundimiento del transatlántico daremos a conocer la identidad de los diez españoles que viajaban en él. El misterio de las esferas de Costa Rica: ¿Qué son?, ¿De dónde vienen? ¿Para qué sirven?