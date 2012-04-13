El Anticristo y los españoles del Titanic, en 'Espacio en blanco'
ESPACIO EN BALNCO/RTVE.es
El sábado 14 de abril, en compañía de nuestro primer invitado os desvelamos el auténtico rostro del Anticristo, que segun dicen ya mora entre nosotros.
Además, México: tierra de enigmas. Un repaso por algunos de los misterios más apasionantes del país. El humanoide de Cantabria: datos desconocidos sobre una aparición fascinante.
El domingo 15, los españoles del Titanic. Con motivo del centenario del hundimiento del transatlántico daremos a conocer la identidad de los diez españoles que viajaban en él. El misterio de las esferas de Costa Rica: ¿Qué son?, ¿De dónde vienen? ¿Para qué sirven?