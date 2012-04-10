Futbol en Radio Exterior
- Miércoles 2 de mayo
- Campeonato Nacional de Liga
- Emisión prolongada para África Ecuatorial y América
REE
El miércoles 2 de Mayo Radio Exterior de España retransmite la jornada especial del Campeonato Nacional de Liga. Para que puedan recibirlo en su totalidad se prolonga la emisión para África Ecuatorial: frecuencia de 17.755 Khz.
También se prolongan las emisiones para América desde nuestros emisoresen Costa Rica:
América del Norte: 17.850 Khz.
América Central: 9.765 Khz.
América del Sur: 11.815 Khz.