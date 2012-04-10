Futbol en Radio Exterior

El miércoles 2 de Mayo Radio Exterior de España retransmite la jornada especial del Campeonato Nacional de Liga. Para que puedan recibirlo en su totalidad se prolonga la emisión para África Ecuatorial: frecuencia de 17.755 Khz.

También se prolongan las emisiones para América desde nuestros emisoresen Costa Rica:

América del Norte: 17.850 Khz.

América Central: 9.765 Khz.

América del Sur: 11.815 Khz.