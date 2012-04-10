Futbol en Radio Exterior
- Miércoles 11
- Jornada 33ª Campeonato Nacional de Liga
- Emisión prolongada para África Ecuatorial y América
REE
El miércoles 11 Radio Exterior de España retransmite la 33ª jornada del Campeonato Nacional de Liga.Para que puedan recibirlo en su totalidad se prolonga la emisión para África Ecuatorial: frecuencia de 17.755 Khz.
También se prolongan las emisiones para América desde nuestros emisoresen Costa Rica:
América del Norte: 17.850 Khz.
América Central: 9.765 Khz.
América del Sur: 11.815 Khz.