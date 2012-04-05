Premi Disc Català de l'Any 2012
Ràdio 4, a través del programa ‘Catalunya Exprés Magazine’, comença aquesta setmana la votació popular per escollir el disc més destacat del 2012 d’entre tots els que s’han editat a Catalunya cantats en català.
En la primera fase, que acabarà a mitjans de febrer, els oients poden votar per tres discos a través del web www.disccataladelany.cat.
Els set més votats s’afegiran als tres discos escollits per la critica musical i d’aquí en sortiran els 10 finalistes que es podrán votar en una segona i definitiva votació.
Els llistat dels candidats i el formulari per votar es pot consultar al web www.disccataladelany.cat.
NOVETAT 2012
Ràdio 4 vol potenciar la vessant ‘de directe’ dels grups, d’aquesta manera el Premi Disc Català de l’Any es prepara un cicle de concerts a l’antiga Fàbrica Estrella Damm, del que en donarem més detallas les properes setmanes.
‘CATALUNYA EXPRÉS MAGAZINE’ I EL DISC CATALÀ DE L’ANY
El premi ‘Disc Català de l’any’ de Ràdio 4 és el guardó més antic de tots els que s’otorguen en l’àmbit de la música cantada en català. Aquest any arriba a la 34ena. edició.
Va néixer l’any 1970 de la mà de Joan Ramon Mainat dins el seu programa ‘Cançons al vent’. En el palmarès hi figuren noms com Lluis Llach, Joan Manuel Serrat, La Trinca, Marina Rosell, Sau, Antònia Font, Gossos, Els amics de les Arts, Ix!... La passada edició la va guanyar el grup Amelie amb el seu disc ‘Somiant desperts’.
El seguiment del premi es fa a través del programa ‘Catalunya Exprés Magazine’ que Joan Arenyes presenta cada dissabte de 17.00h. a 20.00h. a Ràdio 4.