Las 100 caras de Jesús, en 'Espacio en blanco'
RTVE.es/ESPACIO EN BLANCO
Este sábado 7 de abril, "Las 100 caras de Jesús". Antonio Piñero nos mostró otro punto de vista del cristianismo más primitivo. Además, la ciencia del anti-envejecimiento y la prevención de las enfermedades de manera natural con el doctor Ramesh.
Y, como colofón, San Juan de Acre, un recorrido por antigua ciudad de los Templarios en Israel.
El domingo 8 de abril, nuestro compañero Miguel Pedrero nos ayudó a viajar más allá de los límites del espacio y el tiempo que conocemos, una nueva visión de los fenómenos paranormales y los saltos interdimensionales.