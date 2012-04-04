Las 100 caras de Jesús, en 'Espacio en blanco'

Este sábado 7 de abril, "Las 100 caras de Jesús". Antonio Piñero nos mostró otro punto de vista del cristianismo más primitivo. Además, la ciencia del anti-envejecimiento y la prevención de las enfermedades de manera natural con el doctor Ramesh.

Y, como colofón, San Juan de Acre, un recorrido por antigua ciudad de los Templarios en Israel.

Espacio en blanco Espacio en blanco - 07/04/12 rne audio

El domingo 8 de abril, nuestro compañero Miguel Pedrero nos ayudó a viajar más allá de los límites del espacio y el tiempo que conocemos, una nueva visión de los fenómenos paranormales y los saltos interdimensionales.