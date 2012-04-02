El más allá y los mayas, en 'Espacio en blanco'

El sábado 31 de marzo, más allá de la muerte. Un viaje por las creencias, tradiciones y ritos de los seres humanos a lo largo de la Historia. En compañía de nuestro invitado David Sentinella, descubrimos algunos aspectos macabros del ritual de la muerte como los zombies y la antropofagia.

Espacio en blanco Espacio en blanco - 31/03/12 rne audio

El reconocido hipnólogo Jorge Astyaro nos desveló algunas claves de la mente para entrar en el mundo del más allá.

En nuestro tiempo "Planeta misterioso" con Josep Guijarro seguiremos viajando a la búsqueda de los enigmas de la humanidad.

El domingo, Frank Kinslow creador de la llamada "resonancia cuántica", visitó en exclusiva nuestro programa para enseñarnos los principios básicos de esta técnica curativa.

El doctor Kinslow está considerado como una auténtica eminencia en el campo de la investigación de la resonancia cuántica y de las nuevas terapias medicinales.

Emilio Fiel y sus crónicas de Gaia nos traen los últimos datos de la próxima revolución espiritual que se acerca en 2012.

Llegado desde las selvas de Guatemala, tuvimos la visita de un chamán que compartió con nosotros su antiguo conocimiento. Su nombre es Omrael Norbert y nos descubrió más detalles a cerca de los mayas.

Iñaki Carmona nos ayudó a descubrir secretos de la Santa Compaña y de la Galicia misteriosa.