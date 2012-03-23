La hermandad blanca y los chemtrails, en 'Espacio en blanco'

Esta semana, debido al cambio de hora, solo tendremos tres horas de programa, muy aprovechadas, eso sí. El sábado 24, empezaremos hablando de chemtrails, misterios en los cielos.

En compañía de nuestro invitado Vicente Fuentes desvelaremos algunas de las claves de uno de los más inquietantes misterios de los cielos. Veremos también la extraña relación de esas enigmáticas nubes con los objetos volantes no identificados.

Los chemtrails son las estelas que dejan los aviones a reacción. Hay quien ha elaborado teorías conspirativas sobre la posibilidad de que algunas de esas estelas sean productos químicos venenosos que buscarían causar daño a la población.

Espacio en blanco Espacio en blanco - 24/03/12 rne audio

Además, la noche del viernes al sábado, hablaremos de "La venganza de Hitler". José Manuel Ramírez nos contará los últimos avances en el armamento nazi que provocaron la llegada del hombre a la luna.

Y Queralt Antú Serrano nos informará de su último documental sobre el misterioso club Bilderberg.

El domingo, el programa durará una hora por el cambio horario de primavera y estará dedicada a "La hermandad blanca". Jjunto a Santiago Pazhím trataremos el tema del gobierno oculto del planeta. Una serie de individuos conocidos como 'la gran hermandad blanca´ que anuncian su regreso en estos días.