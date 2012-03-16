Hildegard Von Bingen y el ocultismo protagonizan 'Espacio en blanco'

El fin de semana del 17 y 18 de marzo, Espacio en blanco mezcla temas paranormales y científicos e indaga en la vida de personajes históricos de primer orden.

Espacio en blanco Espacio en blanco - 17/03/12 rne audio

En la madrugada del viernes al sábado, dos temas vertebrarán el programa: la gran revelación e Hildegard Von Bingen.

A medida que se acerca la fecha del fin del tiempo maya, son muchas las informaciones que nos llegan anunciando un supuesto contacto con seres de otros mundos. En compañía de nuestro invitado Sixto Paz, daremos todos los datos y claves de este fundamental evento.

En segundo lugar, Guillermo Cazenave nos hablará de Hildegard Von Bingen, una adelantada a su tiempo que asombró a todos sus coetáneos.

Según la Wikipedia, esta alemana considerada santa por la iglesia católica, fue "abadesa, líder monástica, mística, profetisa, médica, compositora y escritora" y "es conocida como la Sibila del Rin y como Profetisa teutónica".