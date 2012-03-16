Hildegard Von Bingen y el ocultismo protagonizan 'Espacio en blanco'
- El sábado 17, la gran revelación y la mística Hildegard Von Bingen
- El domingo 18, el lado oscuro del ocultismo y Nikola Tesla
El fin de semana del 17 y 18 de marzo, Espacio en blanco mezcla temas paranormales y científicos e indaga en la vida de personajes históricos de primer orden.
En la madrugada del viernes al sábado, dos temas vertebrarán el programa: la gran revelación e Hildegard Von Bingen.
A medida que se acerca la fecha del fin del tiempo maya, son muchas las informaciones que nos llegan anunciando un supuesto contacto con seres de otros mundos. En compañía de nuestro invitado Sixto Paz, daremos todos los datos y claves de este fundamental evento.
En segundo lugar, Guillermo Cazenave nos hablará de Hildegard Von Bingen, una adelantada a su tiempo que asombró a todos sus coetáneos.
Según la Wikipedia, esta alemana considerada santa por la iglesia católica, fue "abadesa, líder monástica, mística, profetisa, médica, compositora y escritora" y "es conocida como la Sibila del Rin y como Profetisa teutónica".
Experiencias ocultistas espeluznantes
Y durante la noche del sábado al domingo, el lado oscuro del ocultismo. Un repaso por algunas de las experiencias más espeluznantes en diferentes partes del mundo realizadas por nuestro invitado, Ricardo Bru.
Historias de fantasmas, poltergeist, magia y demás habitantes del más allá. Experiencias psíquicas en el umbral de lo imposible.
En segundo lugar, nuestras compañeras Esther Caño y MªJosé Ros nos hablarán de un personaje que transformó el mundo: Nikola Tesla. Tesla es una de las grandes figuras en el campo de los descubrimientos relacionados con la electricidad.