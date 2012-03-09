Huir del apocalipsis y los fantasmas de los teatros españoles, en 'Espacio en blanco'

¿Quieres conocer los mejores lugares de España para salvarse de un posible apocalipsis? En el Espacio en blanco de la noche del viernes al sábado, Miguel Blanco recibió en su programa a Jesús Tebar Arjona, autor de un experimento único en Europa de geografía operativa.

Además, el escritor e investigador José Manuel García Bautista habló de las profecías del fin del mundo. El programa pasó revista a algunas de las profecias mas desconocidas que indican que estamos en el fin de un mundo. Profecias como las de Solaris Parraviccini. La de los lamas del TIbet. Las contenidas en la BIblia o las de Jeane Dixon o Edgar Cayce.

Espacio en blanco Espacio en blanco - 10/03/12 rne audio

El último tema del programa de la madrugada del sábado 10 de marzo fue "la respuesta ET". Quiénes son y de dónde vienen, introducido por el colaborador del programa, Miguel Pedrero.