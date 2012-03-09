Huir del apocalipsis y los fantasmas de los teatros españoles, en 'Espacio en blanco'
- El sábado 10, las profecías del fin del mundo y cómo huir del apocalipsis
- El domingo 11, repaso a las teorías conspirativas sobre la crisis
¿Quieres conocer los mejores lugares de España para salvarse de un posible apocalipsis? En el Espacio en blanco de la noche del viernes al sábado, Miguel Blanco recibió en su programa a Jesús Tebar Arjona, autor de un experimento único en Europa de geografía operativa.
Además, el escritor e investigador José Manuel García Bautista habló de las profecías del fin del mundo. El programa pasó revista a algunas de las profecias mas desconocidas que indican que estamos en el fin de un mundo. Profecias como las de Solaris Parraviccini. La de los lamas del TIbet. Las contenidas en la BIblia o las de Jeane Dixon o Edgar Cayce.
El último tema del programa de la madrugada del sábado 10 de marzo fue "la respuesta ET". Quiénes son y de dónde vienen, introducido por el colaborador del programa, Miguel Pedrero.
Quién está detrás de la crisis
Y el domingo, claves ocultas y secretas de la crisis financiera que vivimos. Un repaso por las causas que han provocado la actual crisis, analizando los protagonistas y los extraños grupos de poder que la convoca.
Un tema lleno de teorías conspiratorias al que tratamos de dar respuestas en compañia de Miguel Ángel Ruiz, investigador y escritor.
Y después, Egipto secreto. Conectamos con Josep Guijarro, que se encuentra en El Cairo. Nuestro compañero nos informó en directo de los ultimos acontecimientos en el pais de los faraones.
Y para terminar, repasamos junto al actor Miki Molina, los fantasmas en los teatros españoles. Un repaso por algunos de los teatros españoles y sus habitantes invisibles.