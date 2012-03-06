Corte de emisión en Radio Exterior

El jueves 8 de marzo, entre las cinco y las nueve horas UTC, dejaremos de emitir a través del centro emisor de Noblejas debido a ajustes necesarios en el campo de antenas. Las frecuencias que se verán afectadas son las siguientes:

Europa, 12.035, 13.720 y 9.780 Kilohercios, ésta última en DRM.

Oriente Medio, 11.895 Kilohercios.

América, 6.055 Kilohercios.

Radio Exteriorde España seguirá emitiendo con normalidad, durante ese periodo, a través del satélite, internet y las frecuencias habituales de Cariari.