Corte de emisión en Radio Exterior
- Miércoles 26
- 18 U.T.C.
REE
El jueves 8 de marzo, entre las cinco y las nueve horas UTC, dejaremos de emitir a través del centro emisor de Noblejas debido a ajustes necesarios en el campo de antenas. Las frecuencias que se verán afectadas son las siguientes:
- Europa, 12.035, 13.720 y 9.780 Kilohercios, ésta última en DRM.
- Oriente Medio, 11.895 Kilohercios.
- América, 6.055 Kilohercios.
Radio Exteriorde España seguirá emitiendo con normalidad, durante ese periodo, a través del satélite, internet y las frecuencias habituales de Cariari.