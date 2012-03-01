La sabiduría 'hopi' y el lugar entre la vida y el más allá, en 'Espacio en blanco'

Espacio en blanco Espacio en blanco - Primera hora - 03/02/13 rne audio

"Tengo 75 años, nací en Java y vivo en Arizona, pero desde 1960 viajo continuamente, estoy viudo y tengo tres hijos. Fui marino mercante. Aspiro a que los políticos sean innecesarios. Mi espiritualidad es la práctica de la ley del Creador: ser uno con el ciclo del universo".

Espacio en blanco Espacio en blanco - Segunda hora - 03/02/13 rne audio

Así se define Roy Littlesun, heredero de la cultura de los Indios Hopi de Norteamérica e invitado a Espacio en blanco en su programa de la madrugada del sábado 3 de marzo.

La sabiduría hopi incluye propuestas para la crisis

Littlesun audió al programa con propuestas para la crisis que vivimos, y con algunas de las claves y profecías de los hopi.

Antes, en la primera hora del programa, Nieves Concostrina, escritora y colaboradora en Radio Nacional, pasó revista a algunos de los óbitos de los personajes más famosos de la Historia.

Espacio en blanco Espacio en blanco - Primera hora - 04/03/12 rne audio

Y el domingo, 4 de marzo, Miguel Blanco se internó en el mundo de los seres desencarnados que siguen pululando entre este y el otro mundo y a los que ha llamado los enlutados. Unos seres que cualquier día pueden visitarte.

Espacio en blanco Espacio en blanco - Segunda hora - 04/03/12 rne audio

Historias de santas compañas, espectros luminosos y otras formas visibles del más allá que fueron comentados por varios expertos a lo largo del programa.