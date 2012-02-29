Jan Ladislav Dussek en Grandes ciclos

Jan Ladislav Dussek (1760-1812)

Recordamos del 1 al 9 de marzo en Grandes Ciclos el bicentenario de la muerte del pianista y compositor checo Jan Ladislav Dussek, integrante de la gran saga musical de los Dussek.

Acompañaremos a nuestro protagonista en sus viajes a Rusa, Lituania, Alemania, Francia e Inglaterra, y escucharemos algunas de las piezas más sobresalientes de su catálogo: sus páginas de cámara, para piano solo o concertante y para arpa.