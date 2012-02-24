La historia secreta de los edificios y los últimos hombres libres de la tierra en 'Espacio en blanco'

Los edificios, las construcciones, no son simplemente piedras, sino algo más. Tienen memoria y vida. En la madrugada del sábado 25 de febrero, Miguel Blanco lo demostró hablando con Ricardo Aroca, Arquitecto y profesor de Arquitectura.

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Aroca, que ha escrito sobre la vida secreta de los edificios, fue director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid entre los años 1991 y 1999. De dicha universidad es actualmente profesor Emérito. Además, ha sido decano del Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM), del que es colegiado de honor.

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Y en el programa del domingo, "Los últimos hombres libres de la tierra", un viaje por todo el mundo a la búsqueda de las tribus no contactadas del planeta.

Existe un puñado de seres en este planeta que vive en plena Edad de Piedra

Para hablar de ello, Espacio en blanco recibió a Raquel García y Miguel Ángel del Ser, portavoces de Survival International. Aún existe un puñado de seres en este planeta que vive en plena Edad de Piedra. Se les conoce como los últimos no contactados de la tierra.

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De ellos y de los lugares donde viven se habló en el programa. Miguel Blanco encabezó un viaje en su búsqueda para conocer su forma de vida, sus costumbres, sus ritos y algunos de sus secretos.

Viven repartidos por las selvas más vírgenes de este planeta al borde de la extinción. Con ellos se perderían multitud de secretos, practicas mágicas y conocimientos de plantas que el programa de Radio Nacional quiere recuperar.

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El programa hizo un repaso de todos ellos, tratando de que sus vidas sigan sin contacto con la llamada “civilización”.