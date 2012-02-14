Grandes ciclos con Bruno Walter

El 17 de febrero se cumplen los 50 años sin Bruno Walter, compositor, pianista y director de orquesta de origen alemán a quien recordamos del 13 al 29 de febrero en Grandes Ciclos.

Ferviente wagneriano y mozartiano, su autor fetiche fue Gustav Mahler, con quien tuvo la oportunidad de trabajar durante años en Viena.

Recorremos una amplia selección de sus grabaciones con orquestas como la Filarmónica de Nueva York, la Filarmónica de Viena o la Sinfónica Columbia, pero también le escucharemos en otras facetas, como las de ensayista, pianista y compositor.