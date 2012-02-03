Temas de Música, el violonchelo en España

Temas de Música, en su hora habitual, es decir, de 15.00 a 16.00 horas, los sábados y domingos, dedica su tiempo de los 8 programas del mes de febrero a una nueva serie que lleva por título de El Violonchelo en España.

Buscaremos, en el primer programa, los orígenes del instrumento y en el segundo escucharemos grabaciones de los primeros violonchelistas que surgieron con carácter internacional: Pablo Casals y Gaspar Cassadó.