Temas de Música, el violonchelo en España
- La serie de 8 espacios repasa la trayectoria del instrumento en nuestro país
- Pablo Casals, Gaspard Cassado, Asier Polo o Lluis Claret serán algunos de los protagonistas
Temas de Música, en su hora habitual, es decir, de 15.00 a 16.00 horas, los sábados y domingos, dedica su tiempo de los 8 programas del mes de febrero a una nueva serie que lleva por título de El Violonchelo en España.
Buscaremos, en el primer programa, los orígenes del instrumento y en el segundo escucharemos grabaciones de los primeros violonchelistas que surgieron con carácter internacional: Pablo Casals y Gaspar Cassadó.
Intérpretes en activo
En los siguientes 6 programas recorreremos la geografía española en busca de algunos de los profesores e intérpretes que actualmente están en activo como Asier Polo, Lluis Claret, César Jiménez, Josep Bassal, Ángel García Jermann, Fernando Arias, Aldo Mata, Clara Groba, José Enrique Bouché, Damián Martínez Marco, Israel Martínez Melero, Miguel Jiménez, Pablo Naverán, Ángel Luis Quintana, Álvaro Campos, José Luis Obregón y José Antonio Salazar.