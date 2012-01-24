Día especial de Euroradio: Arts Birthday

El día 17 de enero, Radio Clásica celebró el Cumpleaños del Arte o Art’s Birthday, un evento que nos llegaba gracias a la Unión Europea de Radiotelevisión. A través de los satélites ‘Haydn’ y ‘Liszt’ de la UER, se emitían las diversas aportaciones de los países que conmemoran esta fiesta artística, ofreciendo sus ‘regalos sonoros’.

Un concierto que, gracias a los podcasts de Radio Nacional A la carta, pueden volver a escuchar y revivir esta experiencia sonora.

Miguel Álvarez - Fernández (de Ars Sonora) y José Manuel Costa (de Vía Límite) nos guían en esta festividad, que fue transmitida de forma exclusiva a través de Internet por la web de Radio Clásica.

Art’s Birthday La idea del Cumpleaños del Arte fue engendrada el 17 de enero de 1963, cuando el poeta y artista francés Robert Filliou declaró que exactamente un millón de años antes había nacido el arte, partiendo del hecho de que alguien metió una esponja seca en un cubo de agua. Con este planteamiento humorístico y fantásticamente absurdo, Filliou instauró una efeméride que, más de tres décadas después de su muerte, aún se sigue conmemorando. Esta 'fiesta de cumpleaños' congrega cada año a un numeroso grupo de artistas de todo el mundo que ofrecen al Arte sus creaciones, sus 'regalos'. Desde sus inicios, en que las obras se mandaban por Fax o correo, a la revolución de Internet, Art’s birthday constituye una excelente plataforma para el intercambio de trabajos artísticos.

Art’s Birthday en la UER La Unión Europea de Radiotelevisión se une a esta convocatoria internacional, ofreciendo una programación con diversas aportaciones de los países miembros. Suiza, Finlandia, Alemania, Francia, Rusia o Croacia son sólo algunos de los países que este año 2012 celebran con sus contribuciones musicales esta peculiar festividad. Los amantes del arte sonoro pueden disfrutar de performances como Kinecktikut, de Daniel Zéa; Proverbs of Hell, basado en poemas de William Blake, o Cration, de Arturo Corrales; y la actuación de diversos grupos contemporáneos como Ensemble Vortex, el Trio Daisy Bell, o Radiomentale Duo, entre otros.