Philip Glass en Grandes Ciclos

Celebramos durante los próximos diez programas de Grandes Ciclos el 75 cumpleaños del compositor e intérprete estadounidense Philip Glass.

Junto a Steve Reich, Terry Riley y La Monte Young fue uno de los líderes del minimalismo americano de los años sesenta. Desde entonces, debido a la versatilidad de su música y también a sus trabajos cinematográficos, Glass se ha convertido en uno de los autores más populares de su generación. Recordamos sus principales obras, poniendo el acento en su repertorio más 'clásico', pero sin olvidar sus composiciones especulativas y experimentales o sus bandas sonoras para películas.