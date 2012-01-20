Radio Clásica celebra el 75 aniversario de RNE

La radio pública cumple, con un sello de modernidad y apuesta por el futuro, su 75 aniversario el 19 de enero. Durante estos años, RNE ha evolucionado hasta convertirse en lo que es hoy: una radio de vanguardia, independiente, plural, rigurosa y amena. Con una programación de calidad para todas las edades.

RNE, que es la radio que más crece del país (último EGM), sale a la calle para estar aún más cerca de sus oyentes. RNE quiere que los españoles la conozcan por dentro.

Una plataforma viajará a más de 50 ciudades entre enero y mayo, para emitir programas en directo y para llevar por toda España una exposición interactiva, en la que cada ciudadano podrá experimentar y personalizar su visita, incluyendo la posibilidad de hacer sus propios informativos e incluso inventar la radio del futuro.

La exposición itinerante, la Radio más cerca de ti Los Príncipes de Asturias inauguraron el pasado miércoles 18 de enero la exposición intinerante ‘RNE, 75 años contigo’, establecida en la Plaza de Felipe II, en Madrid. Es la primera parada del viaje que realizará esta moderna plataforma con el objetivo de mostrar cómo trabajamos a diario. Esta plataforma-exposición itinerante permitirá al ciudadano vivir la radio de la manera más directa y personalizada posible. Cada persona podrá individualizar a su gusto la visita, interactuando en todo momento con pantallas táctiles, vídeos y audios.La exposición ofrece un recorrido desde el presente al futuro, viajando por el pasado. En la zona más actual se podrán conocer las 6 marcas de RNE (Radio Nacional, Radio Clásica, Radio 3, Ràdio 4, Radio 5 y Radio Exterior); comprobar el sonido 5.1; el proceso, paso a paso, de elaboración de una noticia en RNE; el taller de radio, para que los más jóvenes hagan y graben su primer informativo, cuyo audio se enviará a los colegios; la muestra fotográfica de “La radio en la calle”, realizada por RTVE por todo el país; o el photocall, donde se podrá hacer “la entrevista de tu vida” al personaje favorito de RTVE, con foto incluida de recuerdo en la web. Además, varios terminales mostrarán las aplicaciones de RNE para iPad y iPhone o la web de RNE.

Aniversario en Internet RTVE.ES crea la web del 75º aniversario (www.rtve.es/rne75), donde se consultará la agenda e itinerario de la exposición, ver contenidos, acceder a audios y vídeos históricos, programas especiales del aniversario o escuchar los informativos del taller de radio grabados por los colegios.