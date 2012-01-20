Fraga y la fundación de la Orquesta Sinfónica de Radiotelevisión Española

La muerte del político Manuel Fraga Iribarne (1922-2012) acaecida el pasado domingo ocupa buena parte de la actualidad en los últimos días. Indagando en su dilatada trayectoria, encontramos algunos datos de especial interés para la historia de los medios de comunicación y en concreto para esta institución. Durante su gestión en el Ministerio de Información y Turismo (1962-1969) se constituyó el Segundo Programa de Radio Nacional de España (predecesora de Radio Clásica) y se fundó la Orquesta Sinfónica de Radiotelevisión Española.

Fundación de la OSRTVE Durante el comienzo de los años sesenta, los responsables de la radio y televisión públicas vieron la necesidad de formar una orquesta estable que pudiera responder a la incipiente demanda de actividad musical en la radiodifusión nacional. A instancias del entonces ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga Iribarne, la Dirección General de Radiodifusión y Televisión, convocó un concurso-oposición para cubrir las ochenta y tres plazas de profesores que integrarían la Orquesta Sinfónica de Radiotelevisión Española. El tribunal fue presidido por el prestigioso compositor levantino Óscar Esplá. El 25 de enero de 1965 tuvo lugar el acto de toma de posesión de los profesores de la nueva orquesta en el salón del Ministerio. Y para fichar a un director de orquesta reconocido internacionalmente, el propio Ministro, le escribió a más de treinta personalidades del mundo de la música, pidiéndoles una lista de nombres como posibles directores, saliendo elegido el maestro Igor Markevitch. Tras unas disputadas pruebas de selección, también salieron elegidos como directores titulares, junto con Igor Markevitch, dos jóvenes promesas de la dirección musical: Enrique García Asensio y Antoni Ros Marbá.