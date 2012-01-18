Gustav Leonhardt se despide con Bach

El aclamado clavecinista , musicólogo y director holandés Gustav Leonhardt ha fallecido el pasado lunes en Ámsterdam, a los 83 años de edad. Este revolucionario de la música antigua abrió el camino para la corriente historicista y consagró buena parte de su trabajo al genio de Johann Sebastián Bach. El maestro Leonhardt está valorado como uno de los músicos más sobresalientes del último siglo.

Pionero de la interpretación historicista Nacido en Graveland, en1928, Leonhardt destacó como intérprete virtuoso de instrumentos de tecla como el clave y el órgano. Leonhardt fue un pionero en la interpretación con criterios historicistas, una aventura que emprendió en compañía de artistas de la talla de Frans Brüggen y Nikolaus Harnoncourt. Junto al flautista Frans Brüggen y la violonchelista Anner Bylsma, Leonhardt fundó un legendario trío que pronto se convirtió en una referencia internacional del género. El tándem formado por Leonhardt y Harnoncourt se cristalizó en un proyecto titánico en el cual, invirtieron varias décadas (1971-1990): la grabación de la integral de las cantatas de Johann Sebastian Bach. Gracias al impulso visionario de Leonardt, se inauguró una nueva era en la historia musical pues apeló a la revisión de todos los planteamientos musicológicos, técnicos y estéticos necesarios para recuperar la esencia original de la música barroca.

Revolucionario de la música antigua Como director, Leonhardt prefirió centrarse en aquellas agrupaciones y orquestas especializadas en la interpretación de instrumentos de época. Al frente de grupos como el Leonhardt Consort y el Leonhardt Baroque desempolvó la literatura musical de los siglos XVII y XVIII devolviendo el lustre y la autenticidad perdida al repertorio del Barroco europeo.