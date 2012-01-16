Radio Clásica celebra el cumpleaños del Arte
- Puedes seguirlo en directo este martes aquí, a las 19:45 horas
Todo comenzó cuando alguien dejó caer una esponja en un cubo lleno de agua: fue el memorable momento en el que comenzó el Art según Robert Filliou , artista francés ligado al espíritu libre e interdisciplinar de Fluxus, que declaró el 17 de enero de 1963 que en ese día el Arte cumplía exactamente un millón de años.
Una idea acogida por artistas y promotores de todo el mundo para tener así una fiesta de cumpleaños especial en un mundo que fluye a través de los medios. Los conceptos de Eternal Network y Fête Permanente, términos acuñados por Filliou, reflejan esta celebración que desde principios de la década de los noventa abrazan artistas de todo el mundo de forma multidisciplinar y abierta e interactiva en el mundo mediático.
El grupo Ars Acústica de la UER (Unión Europea de Radiotelevisión) se une desde el año 2005 a esta particular cita, ofreciendo sus miembros su particular regalo sonoro, en el que todas las especialidades de la expresión artística por el sonido tienen cabida, desde la performance y el concierto en directo hasta el radio-mix.
Obra radiofónica irrepetible
A las ocho comenzará en directo esta transmisión que en sí misma se revela una obra radiofónica irrepetible en cada país, pues las emisoras irán recibiendo con una cadencia de veinte minutos los presentes sonoros de las distintas emisoras, a través simultáneamente de dos satélites, y la selección y mezcla será por tanto labor de los “creadores” de cada emisión.
El regalo de Radio Clásica
En Radio Clásica dos de los integrantes de Culturas Sonoras, Miguel Álvarez-Fernández (Ars Sonora) y José Manuel Costa (Vía Límite), serán los encargados de conducirnos por esta nueva Fiesta de Cumpleaños del Arte del grupo Ars Acustica.
El regalo de Radio Clásica viene de la mano del programa Vía Límite de José Manuel Costa, y nos introduce en la línea del trabajo de campo en el amplio espacio del soundscape. A modo de suite o de exposición sonora nos invita a realizar una vuelta completa a la gran cantidad de costas que tiene España, con un radio-mix titulado Litoral, y que cuenta con la participación de especialistas que llevan realizando un serio trabajo en distintas zonas marítimas españolas:
Xabier Erkizia (País Vasco, Golfo de Vizcaya)
Músico, productor y periodista. Su trabajo se fundamenta en la investigación entre distintas personas, sonidos y formatos, en formatos como instalaciones acústicas, individuales, de grupo e improvisación colectiva. Ha mostrado su trabajo en varios países de Europa y América, y ha publicado varios discos. Dirige el festival de otras músicas ERTZ y cumple las funciones de coordinador en el departamento de sonido AUDIOLAB de Arteleku.
Juanjo Palacios (Asturias, Cantábrico)
Artista sonoro y fonografista. Miembro fundador del colectivo Xizidium y autor del blog La escucha atenta, dedicado a la fonografía.
En sus proyectos de composición trata de fusionar la precisión digital con la acústica de las sonidos que nos rodean, creando paisajes sonoros imaginados.
Trabajos como Blezna-Arbole, dedicado a los árboles autóctonos asturianos; Borde Litoral, recorrido sonoro por el litoral de Asturias y Portuario, composiciones realizadas a partir de grabaciones recogidas en el puerto de El Musel de Gijón, reflejan el carácter monográfico que imprime a sus proyectos
De su interés por las grabaciones de campo sin alterar surgen proyectos como mapaSONORU, con el que pretende hacer un mapa de Asturias con sonidos geolocalizados: Latent Field, proyecto que recoge momentos sonoros esperados o no, que surgen durante el tránsito por distintos lugares; y RECitinerante, archivo de audiopaseos grabados durante paseos sonoros o hablados.
Carlos Suarez (Galicia, Atlántico)
Compositor y etnomusicólogo. Galego. Ourense 1966. Maestro compositor por el Conservatorio Superior de Música Simón Bolívar de Caracas (mención electroacústica). Etnomusicólogo en FUNDEF.
Ha creado más de 40 obras acústicas y electroacústicas. Ha compuesto para danza, teatro, radio, vídeo, instalaciones y recitales poéticos Sus viajes de investigación por Venezuela y el Caribe se inician en 1989, principalmente a las áreas culturales afroamericana del Caribe e indígena del Amazonas, donde realiza grabaciones y estudios sobre música y paisajes sonoros. Ha trascrito más de 36.000 compases de música tradicional de todo el mundo.
Trabajó como investigador para FUNDEF y FINIDE “Fundación internacional de etnomusicología” durante 10 años. En el año 2006 gana en Venezuela el premio nacional de cultura por su libro “Los chimbángueles de San Benito.” En el año 2003 retorna a Galicia.
Chinowsky Garachana (Andalucía, Estrecho)
Activista sonoro y artista audiocinético, miembro co-fundador de el sueño de Tesla, colectivo malagueño que forma parte de La Casa Invisible, cuyo trabajo se centra en el archivo, la producción y la pedagogía en torno a la Cultura Sonorovisual, prestándole especial atención a las capacidades expresivas de los sujetos sociales a través de nuevas formas de creación. Miembro del ensamble electroacústico Sonora Masala, co-dirige Dobladosound, desempeñando labores de Location sound mixer y diseño de sonido.
Edu Comelles (Valencia, Mediterráneo)
Edu Comelles trabaja en composición de sonido desde el año 2006. Sus obras han sido publicadas por diversos netlabels. Comelles es a su vez el coordinador de Audiotalaia Netlabel y está involucrado en diferentes proyectos relacionados con el arte sonoro. Su trabajo trata de investigar las relaciones que se pueden establecer entre sonido y lugar. Hoy en día vive y trabaja en Valencia, España, donde está desarrollando un doctorado en
arte sonoro.