Radio Clásica celebra el cumpleaños del Arte

Todo comenzó cuando alguien dejó caer una esponja en un cubo lleno de agua: fue el memorable momento en el que comenzó el Art según Robert Filliou , artista francés ligado al espíritu libre e interdisciplinar de Fluxus, que declaró el 17 de enero de 1963 que en ese día el Arte cumplía exactamente un millón de años.

Una idea acogida por artistas y promotores de todo el mundo para tener así una fiesta de cumpleaños especial en un mundo que fluye a través de los medios. Los conceptos de Eternal Network y Fête Permanente, términos acuñados por Filliou, reflejan esta celebración que desde principios de la década de los noventa abrazan artistas de todo el mundo de forma multidisciplinar y abierta e interactiva en el mundo mediático.

El grupo Ars Acústica de la UER (Unión Europea de Radiotelevisión) se une desde el año 2005 a esta particular cita, ofreciendo sus miembros su particular regalo sonoro, en el que todas las especialidades de la expresión artística por el sonido tienen cabida, desde la performance y el concierto en directo hasta el radio-mix.

Obra radiofónica irrepetible A las ocho comenzará en directo esta transmisión que en sí misma se revela una obra radiofónica irrepetible en cada país, pues las emisoras irán recibiendo con una cadencia de veinte minutos los presentes sonoros de las distintas emisoras, a través simultáneamente de dos satélites, y la selección y mezcla será por tanto labor de los “creadores” de cada emisión.