La soprano Angela Denoke interpreta a Strauss con la OBC

La soprano alemana Angela Denoke actúa por primera vez junto a la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña, este fin de semana en un programa dedicado a Richard Strauss que dirige el maestro Hartmut Haenchen.

Este domingo a las 20.00 horas, Radio Clásica emite en diferido el concierto que tendrá lugar unas horas antes en el Auditori de Barcelona. Junto a la escena final de la ópera Salomé de Richard Strauss se aborda una selección de sus lieder más emblemáticos. En la primera parte, se recrea también la 'Sinfonía número 39 en Mi Bemol Mayor, KV. 543' de Mozart.