Frühbeck de Burgos dirige a la Orquesta y Coro Nacionales de España

La Orquesta y Coro Nacionales de España reciben a su director emérito, Rafael Frühbeck de Burgos para abordar La Infancia de Cristo, el Opus 25 de Hector Berlioz. El próximo domingo a partir de las 11.30 horas, Radio Clásica conectará en directo con el Auditorio Nacional de Música de Madrid para transmitir este oratorio francés que cuenta como solistas con la participación de los siguientes cantantes: la mezzosoprano Suzanne Mentzer, el tenor Agustín Prunell-Friend, los barítonos Pilles Cachemaille y Roman Trekel, y el bajo Alain Coulombe.