Despedida a Stefano Scodanibbio, el revolucionario del contrabajo
- Como intérprete y compositor fue artífice de la creación actual
- Expandió los límites técnicos y expresivos del contrabajo
- Colaborador de las principales figuras de la creación contemporánea
- Fallece a los 55 años en México tras una grave enfermedad
El admirado contrabajista y compositor italiano Stefano Scodanibbio ha fallecido el pasado domingo en Cuernavaca (México) a los 55 años de edad tras padecer una larga enfermedad. Scodanibbio fue un destacado artífice de la música contemporánea: escribió más de medio centenar de obras y colaboró con artistas como Nono, Donatoni, Cage, Xenakis, Bussotti, Scelsi, Sciarrino, Riley, Estrada y Cruz de Castro, entre otros.
La reinvención del contrabajo
Nacido en Macerata (Italia), el 18 de junio de 1956, Scodanibbio comenzó su carrera internacional como intérprete durante las décadas ochenta y noventa. Invitado de honor por los festivales más importantes de música contemporánea, desarrolló nuevas técnicas interpretativas, expandiendo los límites del contrabajo hasta entonces conocidos.
En su trayectoria figuran hitos como el maratón musical que ofreció en Roma, en 1987, interpretando durante cuatro horas seguidas, unas veintiocho obras firmadas por veinticinco compositores diferentes. Scodanibbio formó sendos dúos con Roham de Saram y Markus Stockhausen. Su perspectiva multidisciplinar le ha llevado a colaborar en proyectos artísticos junto a coreógrafos y bailarines así como con literatos como el poeta Eduardo Sanguinetti.
John Cage, en una de sus últimas entrevistas declaró: "Stefano Scodanibbio es asombroso. No he escuchado contrabajo mejor tocado que el de Scodanibbio. Me quedé impresionado. Y creo que todo aquél que le oiga también se asombrará. Es realmente extraordinario. Su actuación fue absolutamente mágica".
Intérprete y creador
Más de medio centenar de títulos conforman el legado compositivo de Scodanibbio. La mayor parte de su catálogo está concebido para instrumentos de cuerda aunque paulatinamente fue ampliando el repertorio y abarcando múltiples combinaciones. En cuatro ocasiones sus obras han sido seleccionadas por la Sociedad Internacional de Música Contemporánea (ISCM, Oslo 1990, México 1993, Hong Kong 2002 y Stuttgart 2006).
Simultáneamente a su actividad artística ha ejercido como pedagogo en prestigiosas instituciones de diversos países como la Ferienkurse de Darmstadt (Alemania). Gracias a su iniciativa se fundó la 'Rassegna di Nuova Musica', un festival de música contemporánea que desde 1983 se celebra cada año en Macerata, Italia.
Aquejado de una grave enfermedad, Scodanibbio eligió México como lugar de despedida, pues se sentía profundamente unido al país azteca desde hace casi tres décadas. Pueden escuchar el monográfico dedicado a Stefano Scodanibbio que se emitió en el espacio de Radio Clásica, Ars Sonora, el pasado 18 de junio de 2011.