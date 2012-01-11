Despedida a Stefano Scodanibbio, el revolucionario del contrabajo

El admirado contrabajista y compositor italiano Stefano Scodanibbio ha fallecido el pasado domingo en Cuernavaca (México) a los 55 años de edad tras padecer una larga enfermedad. Scodanibbio fue un destacado artífice de la música contemporánea: escribió más de medio centenar de obras y colaboró con artistas como Nono, Donatoni, Cage, Xenakis, Bussotti, Scelsi, Sciarrino, Riley, Estrada y Cruz de Castro, entre otros.

La reinvención del contrabajo Nacido en Macerata (Italia), el 18 de junio de 1956, Scodanibbio comenzó su carrera internacional como intérprete durante las décadas ochenta y noventa. Invitado de honor por los festivales más importantes de música contemporánea, desarrolló nuevas técnicas interpretativas, expandiendo los límites del contrabajo hasta entonces conocidos. En su trayectoria figuran hitos como el maratón musical que ofreció en Roma, en 1987, interpretando durante cuatro horas seguidas, unas veintiocho obras firmadas por veinticinco compositores diferentes. Scodanibbio formó sendos dúos con Roham de Saram y Markus Stockhausen. Su perspectiva multidisciplinar le ha llevado a colaborar en proyectos artísticos junto a coreógrafos y bailarines así como con literatos como el poeta Eduardo Sanguinetti. John Cage, en una de sus últimas entrevistas declaró: "Stefano Scodanibbio es asombroso. No he escuchado contrabajo mejor tocado que el de Scodanibbio. Me quedé impresionado. Y creo que todo aquél que le oiga también se asombrará. Es realmente extraordinario. Su actuación fue absolutamente mágica".