La Orquesta Filarmónica de Gran Canarias recibe al pianista Lars Vogt

La Orquesta Filarmónica de Gran Canaria protagoniza la tarde noche del jueves en Radio Clásica. A partir 20.00 horas, emitiremos en diferido un concierto que tuvo lugar en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria el pasado 17 de septiembre de 2010.

Bajo la dirección de Stéphane Denève se recrea la Sinfonía número 9 en Mi Menor, Op. 95 'Del Nuevo Mundo' de Antonin Dvorák. Y en la primera parte de la velada, el virtuoso Lars Vogt se subirá al escenario para interpretar como solista el Concierto para piano y orquesta número 5 en Si Bemol Mayor, Op. 73 de Beethoven, conocido como 'Emperador'.

Stéphane Denéve El maestro de ceremonias, Stéphane Denéve es el actual titular de la Real Orquesta Nacional de Escocia. Nacido en 1971, se graduó en el Conservatorio de París y comenzó su carrera como asistente de grandes batutas como Georg Solti, Georges Pêtre o Seiji Ozawa.