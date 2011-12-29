La Orquesta Filarmónica de Gran Canarias recibe al pianista Lars Vogt
- La Sinfonía del Nuevo Mundo y el Concierto para piano 'Emperador'.
- Como solista contarán con Lars Vogt
La Orquesta Filarmónica de Gran Canaria protagoniza la tarde noche del jueves en Radio Clásica. A partir 20.00 horas, emitiremos en diferido un concierto que tuvo lugar en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria el pasado 17 de septiembre de 2010.
Bajo la dirección de Stéphane Denève se recrea la Sinfonía número 9 en Mi Menor, Op. 95 'Del Nuevo Mundo' de Antonin Dvorák. Y en la primera parte de la velada, el virtuoso Lars Vogt se subirá al escenario para interpretar como solista el Concierto para piano y orquesta número 5 en Si Bemol Mayor, Op. 73 de Beethoven, conocido como 'Emperador'.
Stéphane Denéve
El maestro de ceremonias, Stéphane Denéve es el actual titular de la Real Orquesta Nacional de Escocia. Nacido en 1971, se graduó en el Conservatorio de París y comenzó su carrera como asistente de grandes batutas como Georg Solti, Georges Pêtre o Seiji Ozawa.
Lars Vogt
El solista del evento es Lars Vogt, uno de los pianistas más aclamados de su generación. Nacido en Alemania, en 1970 se formó con Karl-Heinz Kämmerling en Hannover desde que se alzó con el segundo premio del Concurso Internacional de Piano de Leeds en 1990, la ascensión de su carrera ha sido imparable. Su debut de la mano de Lorin Maazel junto a la Orquesta Filarmónica de NuevaYork en la temporada 2003/2004 fue el punto de inflexión definitivo para ubicarse en la primera fila de solistas internacionales.