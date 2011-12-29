Donald Runnicles dirige en Gran auditorio

Gracias a la Unión Europea de Radiotelevisión, Radio Clásica les ofrece en su espacio Gran auditorio un concierto celebrado en el City Hall de Glasgow el pasado 7 de abril.

Esta tarde a partir de las 17.00 horas, podremos escuchar a la Orquesta Sinfónica de la BBC a las órdenes de Donald Runnicles interpretando un programa que comienza con el Homenaje a Brahms de McRae y que continúa con la Sinfonía número 2 en Re Mayor, Opus 73 del propio Johannes Brahms. La mezzosoprano Karen Cargill se suma al evento para dar voz a los Rückert Lieder de Mahler.