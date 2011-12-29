Donald Runnicles dirige en Gran auditorio
- En programa, obras de Brahms y Mahler
- La mezzosoprano Karen Cargill participa en el recital
Gracias a la Unión Europea de Radiotelevisión, Radio Clásica les ofrece en su espacio Gran auditorio un concierto celebrado en el City Hall de Glasgow el pasado 7 de abril.
Esta tarde a partir de las 17.00 horas, podremos escuchar a la Orquesta Sinfónica de la BBC a las órdenes de Donald Runnicles interpretando un programa que comienza con el Homenaje a Brahms de McRae y que continúa con la Sinfonía número 2 en Re Mayor, Opus 73 del propio Johannes Brahms. La mezzosoprano Karen Cargill se suma al evento para dar voz a los Rückert Lieder de Mahler.
Donald Runnicles
El director escocés Donald Runnicles está especialmente valorado por su contribución al repertorio sinfónico alemán y británico. Nacido en Edimburgo, en 1954, su espectacular versión de El anillo del nibelungo de Wagner en la Ópera de San Francisco en 1990, favoreció su promoción como director musical de dicha institución durante casi dos décadas.
La gestión de Runnicles ha impulsado a la Orquesta Sinfónica de Atlanta y a la Orquesta de Saint Lukes de Nueva York, al tiempo que dirige musicalmente el Festival Grand Teton de Wyoming. Desde el año 2009 es el principal director de la Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia y director general de la Ópera Alemana de Berlín.