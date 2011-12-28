Christophe Coin en la Fundación Juan March
- El concierto está enmarcado en el Ciclo En el salón francés
- En programa, obras de Boccherini, Baillot y Mozart, entre otros.
En la tarde del miércoles Radio Clásica reserva un espacio para los Conciertos de la Fundación Juan March de Madrid. A las 19.00 horas se emite un concierto celebrado el pasado 7 de diciembre, enmarcado en el Ciclo Música Galante en el Salón Francés.
Se trata de un monográfico centrado en algunas obras que se podía oír en las Academias y en los salones de la Francia anterior a la Revolución, donde se mezclaban la música y la tertulia erudita.
En el concierto que podremos escuchar esta tarde, en torno al violonchelista Christophe Coin se reúnen los siguientes intérpretes Maria Tecla Andreotti (flauta travesera), Andrés Gabetta (violín) y Mathyas Bartha (violín y viola) para abordar un programa con obras de François Devienne, Luigi Boccherini, Ignaz Pleyel, Pierre Baillot, Hyacinthe Jadin y Wolfgang Amadeus Mozart.
Christophe Coin
El prestigioso violonchelista, Christophe Coin quien estudió en Caen, su ciudad natal, y en París. Ha sido alumno de Jordi Savall, es fundador del Cuarteto Mosaïques y director musical del Ensemble Barroco de Limoges. Actualmente compagina sus compromisos como director e intérprete con su labor docente en París y en Basilea.