Christophe Coin en la Fundación Juan March

En la tarde del miércoles Radio Clásica reserva un espacio para los Conciertos de la Fundación Juan March de Madrid. A las 19.00 horas se emite un concierto celebrado el pasado 7 de diciembre, enmarcado en el Ciclo Música Galante en el Salón Francés.

Se trata de un monográfico centrado en algunas obras que se podía oír en las Academias y en los salones de la Francia anterior a la Revolución, donde se mezclaban la música y la tertulia erudita.

En el concierto que podremos escuchar esta tarde, en torno al violonchelista Christophe Coin se reúnen los siguientes intérpretes Maria Tecla Andreotti (flauta travesera), Andrés Gabetta (violín) y Mathyas Bartha (violín y viola) para abordar un programa con obras de François Devienne, Luigi Boccherini, Ignaz Pleyel, Pierre Baillot, Hyacinthe Jadin y Wolfgang Amadeus Mozart.