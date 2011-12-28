Angelika Kirchschlager en Matiné
- Helmut Deutsch acompaña a la mezzosoprano al piano
- Un concierto celebrado en el Teatro de la Zarzuela
- En programa, lieder de Schubert, Mahler, Brahms y Liszt
La mezzosoprano Angelika Kirchschlager protagoniza la Matiné de mañana jueves a partir de las 12.00 horas.
Junto con el pianista Helmut Deutsch aborda una selección de lieder firmados por Schubert, Mahler, Brahms y Liszt. Se trata de un recital celebrado el pasado 16 de mayo en el Teatro de la Zarzuela de Madrid.
Angelika Kirchschlager
Esta mezzosoprano austríaca, nacida 1966, comenzó sus estudios en el Mozarteum de su Salzsburgo natal antes de acudir a la Academia de Viena, de la mano de Walter Berry. Su especialidad son los papeles que Mozart y Richard Strauss han concebido para su cuerda, cosechando éxitos sonados al encarnar personajes como Octavio, del Caballero de la Rosa o el Cherubino de Las Bodas de Fígaro, el paje travieso con el que debutó en la Wiener Staatsoper en 1993.
Además de cultivar el género de la canción de cámara, en concreto los lieder de Schubert a Mahler, su aportación al repertorio barroco es muy valorado entre los expertos.