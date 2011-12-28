Angelika Kirchschlager en Matiné

La mezzosoprano Angelika Kirchschlager protagoniza la Matiné de mañana jueves a partir de las 12.00 horas.

Junto con el pianista Helmut Deutsch aborda una selección de lieder firmados por Schubert, Mahler, Brahms y Liszt. Se trata de un recital celebrado el pasado 16 de mayo en el Teatro de la Zarzuela de Madrid.