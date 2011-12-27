Los raros: Gavriil Popov

El programa de Radio Clásica Los raros, presentado por Juan Manuel Viana, dedicará su sesión de esta noche a las 23.00 horas a la figura del compositor ruso Gavriil Popov.

Gavriil Popov

Nacido en 1904 y fallecido en 1972, este músico fue comparado en varias ocasiones con su contemporáneo Dmitri Shostakovich, por lo avanzado de su composición en relación a su tiempo.

Su Sinfonía número 1 Op.7, una de las obras que sonarán esta noche, fue censurada tras su estreno en 1935, y el compositor no volvió a escucharla en vida. Tras esto, Popov adoptó una fórmula creativa más adscrita al régimen soviético, convirtiendo algunas de sus siguientes sinfonías en una exaltación a los héroes del comunismo.

Es autor de varias sinfonías, música coral y música de cámara, de la que destacan su Septeto Op. 2 y su Quinteto para flauta, clarinete, trompeta, cello y contrabajo, una formación nada común. Asumió la autor´ñia también de varios temas en bandas sonoras de diversas películas de los años 40, 50 y 60.