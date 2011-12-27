La guitarrista griega Elena Papandreou ofrece un recital en Matiné

Recital de guitarra a cargo de la virtuosa griega Elena Papandreou, en la Matiné del miércoles a las 12.00 horas.

Gracias a la Unión Europea de Radiotelevisión les ofrecemos una grabación de la ERT de Grecia, del concierto celebrado en el Auditorio Megaron de Atenas el pasado 2 de febrero de 2011.

Sobre el atril de Elena Papandreou, reposan las partituras de una singular selección musical a cargo de Chopin, Giuliani, Ponce, Mompou, Dyens, Boudounis y Mouloudakis, entre otros.