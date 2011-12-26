Roman Novotny en Gran Auditorio

Gracias a la Unión Europea de Radiotelevisión, el espacio de Radio Clásica, Gran Auditorio emite el lunes a las 17.00 horas, un monográfico dedicado a la flauta como instrumento solista a cargo de Roman Novotny.

Junto a la Orquesta de Cámara de Praga y bajo la dirección de Jorí Pospíchal, Roman Novotny interpreta un programa que sendos conciertos para flauta y orquesta de Benda, Richter, Stamic y Rossler-Rosetti, en una velada celebrada en la Iglesia de San Simón y San Judas de Praga.