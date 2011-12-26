Nino Rota en Grandes ciclos

Esta semana, dedicamos los últimos días del año en Grandes ciclos a recordar la figura y la obra de uno de los más importantes compositores cinematográficos de la historia: Nino Rota.

El pasado 3 de diciembre se cumplieron los 100 años de su nacimiento en Milán y, rindiéndole homenaje disfrutaremos escuchando sus obras más clásicas, es decir, todas aquellas que no fueron concebidas expresamente para películas.

También en 2011 se celebra el centenario del nacimiento de otro grande de las bandas sonoras: el estadounidense Bernard Herrmann, a quien recordamos a través de sus títulos más famosos, como Ciudadano Kane o Psicosis.