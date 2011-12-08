Joaquín Achúcarro: «El piano es una búsqueda sin fin»

La Orquesta Sinfónica de Radiotelevisión Española recibe a un invitado excepcional, el pianista Joaquín Achúcarro, para abordar el Concierto para piano y orquesta en La Menor Op. 54 de Robert Schumann, una obra fundamental del repertorio romántico. Bajo la batuta de Carlos Kalmar, se afronta también la Suite de danzas Sz 77 de Bartok y la Sinfonía núm. 4 en Mi Menor, Op. 98 de Brahms, en dos citas, jueves y viernes, en el Teatro Monumental de Madrid. Radio Clásica transmitirá en directo, el concierto del viernes a partir de las 20.00 horas.

Un caballero del piano español Entre un ensayo y otro, Joaquín Achúcarro visita en directo, el magacín Redacción de Radio Clásica para comentar sus últimos trabajos, adelantar sus proyectos y repasar algunos momentos clave de su carrera. Achúcarro es un auténtico caballero del piano español, un título que se ha ganado por derecho propio debido a su talento, trayectoria, personalidad y carisma. Al escuchar estas palabras, el pianista bilbaíno se ruboriza y advierte que se ha de controlar el ego ante los halagos: «Cuando nos encontramos ante el piano y la música, de repente, descubrimos que somos muy pequeños». Sobre la obra que le trae hasta el Teatro Monumental de Madrid, afirma lo siguiente: «El concierto de Schumann presenta tantas dificultades como los de Mozart y Rachmaninov juntos”. Con gran ilusión, Achúcarro vuelve a colaborar con el maestro uruguayo Carlos Kalmar y regresa a la Orquesta Sinfónica de RTVE, una formación que encuentra «con muchas ganas y con un nivel formidable».

Achúcarro y Rattle rinden tributo a Falla Recientemente, Joaquín Achúcarro ha lanzado un nuevo DVD con las Noches en los Jardines de España de Manuel de Falla, en colaboración con la Orquesta Filarmónica de Berlín dirigida por Simon Rattle. Un proyecto que nace de la admiración mutua entre Achúcarro y Rattle, unidos ahora para rendir tributo a Falla. El pianista español manifiesta: «Tocar con la Filarmónica de Berlín es un sueño hecho realidad. En una tarde que se había quedado libre en la agenda de la orquesta, ensayamos y grabamos las Noches de un tirón, en una única sesión». «Achúcarro es un intérprete que con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los pianistas más respetados y queridos en mi país», afirma Sir Simon Rattle, quien recuerda cómo conoció a Joaquín Achúcarro por primera vez, cuando el músico británico era adolescente y tocó el piano para él, entre bambalinas, durante un concierto de la Filarmónica de Liverpool. En otra ocasión Rattle, reconocía que nuestro Achúcarro tiene algo especial: muy pocos músicos son capaces de extraer de un piano, esa clase de sonido tan personal. Y otro titán de la dirección, Zubin Mehta apuntaba que sólo de Rubinstein había escuchado un sonido equiparable al de Achúcarro. El pianista responde: «Se consigue el sonido deseado sólo a fuerza de sudar, como los pintores que persiguen un color concreto y para ello, mezclan los pigmentos en su paleta. El piano es una búsqueda sin fin; ésta es la gloria y cruz de nuestra profesión».

Recital en el Teatro Real Junto con las Noches en los Jardines de España grabadas en la Philharmonie de Berlín, se incluye en el material audiovisual, un recital que Achúcarro ofreció en el Teatro Real de Madrid, un mes más tarde, en octubre de 2010, con obras del propio compositor gaditano junto a otras páginas de sus amigos Albéniz, Debussy, Granados, Ravel y Scriabin.

Más de medio siglo en los escenarios Joaquín Achúcarro visitó Radio Clásica en directo, en marzo del año 2010 para presentarnos un DVD donde interpreta el Concierto núm. 2 para piano de Brahms, en compañía de la Orquesta Sinfónica de Londres a las órdenes de Colin Davis, un álbum que conmemoraba los cincuenta años de carrera profesional, desde su debut acaecido en 1959, cuando ganó el Royal Liverpool Philharmonic International Competition. Desde entonces, su trayectoria ha merecido los calificativos de “impecable” y “modélica”, según el Chicago Sun Times. Achúcarro se ha presentado en los principales auditorios siendo invitado por las orquestas más importantes del circuito internacional: ha actuado junto a más de 200 orquestas, en más de 60 países diferentes.