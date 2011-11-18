Barbarian Beauty: nuevo trabajo de Vittorio Ghielmi
- Entrevista con Vittorio Ghielmi en Redacción de Radio Clásica
- Il Suonar Parlante presenta un nuevo enfoque del barroco
- Ghielmi colabora con Uri Caine en las Lamentaciones nocturnas de Jeremías
El violagambista Vittorio Ghielmi está de gira por España en estos días. Tras su paso por el Ciclo Matemática Musical que llevó a cabo la Fundación Juan March el pasado miércoles 16 de noviembre, el músico italiano tiene previsto para el lunes 21 un concierto con el famoso pianista de jazz Uri Caine. Junto al esemble Il Suonar Parlante y otros artistas variados, Ghielmi se atreve con las Lamentaciones nocturnas de Jeremías, una ecléctica obra del propio Uri Caine.
Además de estos conciertos, el violagambista nos presenta su último disco: Barbarian Beauty, un título que pretende reflejar las relaciones entre la tradición folklórica y popular de Europa del Este y la obra de compositores barrocos como Telemann, Graun, Vivaldi o Tartini. Il Suonar Parlante acompaña a Ghielmi en este nuevo álbum.
Il Suonar Parlante
Vittorio Ghielmi creó Il Suonar Parlante con el fin de dedicarse a la investigación del repertorio antiguo. Actualmente combina esta labor de estudio e interpretación de música antigua con la formación de una nueva realidad musical, gracias a sus colaboraciones con artistas de jazz como Kenny Wheeler y Jim Black, cantautores como Vinicio Capossela, y artistas de muchas corrientes distintas.
Violagambista, director y musicólogo
Ghielmi se inició en la música a los cuatro años, comenzando con el estudio del violín, y posteriormente de viola da gamba. Tras ganar varios premios en los años 90 por su versátil interpretación musical, continuó su carrera como solista, siendo invitado habitualmente por orquestas como la London Philarmonia o la Filarmónica de Los Ángeles, entre otras. Ghielmi combina la interpretación de música clásica y antigua con incursiones en nuevos estilos. En su faceta como director ha colaborado con Riccardo Muti y dirige su ensemble historicista, Il Suonar Parlante. Actualmente compagina sus compromisos artísticos con la investigación y la pedagogía, actividad que ejerce en la cátedra de viola da gamba del Mozarteum de Salzburgo.
Concierto con Uri Caine
Las Lamentaciones nocturnas de Jeremías es la obra de Uri Caine que Vittorio Ghielmi junto a un distinguido elenco de artistas interpreta el próximo lunes 21 de noviembre a partir de las 19.30 horas en la Sala de Cámara del Auditorio Nacional de Música de Madrid. La partitura de Uri Caine, basada en los cinco poemas de lamento por la destrucción de Jerusalén en tiempos de Nabucodonosor II, aúna los timbres de Bárbara Walker, vocalista de Soul, Carmen Llinares, cantaora de flamenco, y Cristina Zavalloni, especializada en canto clásico, en una obra muy singular. Vittorio Ghielmi e Il Suonar Parlante, acompañan a las solistas, junto a Achille Succi al clarinete bajo y el propio compositor, Uri Caine, al piano.
* Pueden volver a escuchar la entrevista realizada en directo con Vittorio Ghielmi en los podcast de Redacción de Radio Clásica (17/11/11)