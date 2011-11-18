Barbarian Beauty: nuevo trabajo de Vittorio Ghielmi

El violagambista Vittorio Ghielmi está de gira por España en estos días. Tras su paso por el Ciclo Matemática Musical que llevó a cabo la Fundación Juan March el pasado miércoles 16 de noviembre, el músico italiano tiene previsto para el lunes 21 un concierto con el famoso pianista de jazz Uri Caine. Junto al esemble Il Suonar Parlante y otros artistas variados, Ghielmi se atreve con las Lamentaciones nocturnas de Jeremías, una ecléctica obra del propio Uri Caine.

Además de estos conciertos, el violagambista nos presenta su último disco: Barbarian Beauty, un título que pretende reflejar las relaciones entre la tradición folklórica y popular de Europa del Este y la obra de compositores barrocos como Telemann, Graun, Vivaldi o Tartini. Il Suonar Parlante acompaña a Ghielmi en este nuevo álbum.

Il Suonar Parlante Vittorio Ghielmi creó Il Suonar Parlante con el fin de dedicarse a la investigación del repertorio antiguo. Actualmente combina esta labor de estudio e interpretación de música antigua con la formación de una nueva realidad musical, gracias a sus colaboraciones con artistas de jazz como Kenny Wheeler y Jim Black, cantautores como Vinicio Capossela, y artistas de muchas corrientes distintas.

Violagambista, director y musicólogo Ghielmi se inició en la música a los cuatro años, comenzando con el estudio del violín, y posteriormente de viola da gamba. Tras ganar varios premios en los años 90 por su versátil interpretación musical, continuó su carrera como solista, siendo invitado habitualmente por orquestas como la London Philarmonia o la Filarmónica de Los Ángeles, entre otras. Ghielmi combina la interpretación de música clásica y antigua con incursiones en nuevos estilos. En su faceta como director ha colaborado con Riccardo Muti y dirige su ensemble historicista, Il Suonar Parlante. Actualmente compagina sus compromisos artísticos con la investigación y la pedagogía, actividad que ejerce en la cátedra de viola da gamba del Mozarteum de Salzburgo.