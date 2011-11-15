El Festival Internacional de Música Contemporánea de Madrid, COMA, celebra desde el pasado 25 de septiembre y hasta el próximo mes de enero su XIII edición. Este festival, que organiza la Asociación Madrileña de Compositores (AMCC), se ha consolidado ya como una plataforma activa para la creación actual. El compositor Sebastián Mariné, presidente de la AMCC y director artístico del Festival nos aclaró en Redacción de Radio Clásica los detalles de la organización.

Los intérpretes En los 16 conciertos programados para el COMA ’11 se podrán escuchar las interpretaciones de prestigiosos solistas como el violonchelista Guillermo Pastrana, la mezzosoprano Magdalena Llamas o la guitarrista Pilar Rius. También se han unido al evento grupos destacados como el cuarteto Mad4clarinets, el dúo Once Abrazos, el Cuarteto Areteia, Cosmos 21 y la Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid.

Sedes de los conciertos A las tradicionales sedes del Festival como los Teatros del Canal y el Auditorio Conde Duque, se suman en esta ocasión nuevos escenarios, como el del Auditorio Nacional de Música de Madrid, que acogerá el concierto de la Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid. El Museo del Prado, el Thyssen y el Reina Sofía, también acogerán diversos recitales.

Homenajes y estrenos En la XIII edición de COMA ’11, la Asociación Madrileña de Compositores (AMCC) ha querido hacer un homenaje a tres compositores actuales, conmemorando su 80 aniversario en el caso de María Dolores Malumbres y Román Alís (éste fallecido en 2006), y el 70 aniversario de Carlos Cruz de Castro. Junto a estos nombres aparecen en cartel los estrenos de obras de compositores como Sergio Blardony, Beatriz Arzamendi, Pedro Vilaroig, José Zárate, o Sebastián Mariné, entre otros muchos.

Labor pedagógica El COMA prosigue su labor pedagógica y divulgativa, fomentando en las nuevas generaciones la nueva creación y la conexión con el mundo de la música actual. En esta edición, el Festival ha organizado conciertos con agrupaciones como la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Madrid, la Orquesta y Banda del Conservatorio de Getafe, o la Escuela Superior de Danza de Madrid.