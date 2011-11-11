Scarlatti en el Instituto Italiano de Cultura

El Instituto Italiano de Cultura en Madrid organiza el Ciclo integral de las sonatas para teclado de Domenico Scarlatti. Radio Clásica y la Embajada de Italia en Madrid colaboran en este proyecto, que se llevará a cabo a lo largo de tres años, y cuya primera temporada se celebra desde el pasado mes de octubre hasta junio de 2012 . El director de la institución, Carmelo Di Gennaro, nos presenta esta propuesta en Redacción de Radio Clásica.

El Palacio de Abrantes acoge recitales de intérpretes virtuosos Por el Salón de Actos del Palacio de Abrantes pasarán intérpretes de la talla de Ottavio Dantone, Roberto Cominati, Rinaldo Alessandrini, Fabio Bonizzoni, Enrico Pieranunzi o Andrea Lucchesini, para abordar la obra del compositor italiano. Junto a la música de Scarlatti, los programas se completan con páginas de autores como Galuppi, Händel, Liszt o Frescobaldi, relacionando al autor napolitano con sus contemporáneos y sucesores.

Scarlatti, puente entre Italia y España Nacido en Nápoles, en 1685, Domenico Scarlatti pronto se convirtió en un compositor y organista de prestigio. Viajó por Inglaterra y Portugal, pero se enamoró de España, viviendo en Madrid desde 1733 hasta su muerte, acaecida dos décadas después. Ejerció como maestro de música de doña Bárbara de Braganza, protectora de las artes. Durante su estapa madrileña trabajó con músicos de la talla del Padre Antonio Soler, su único discípulo directo conocido. El italiano sirvió, pues, de puente cultural entre su país natal y la España de Fernando VI.